Michael Jordan da record, un paio di scarpe venduto per 2.2 milioni di dollari (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Alla collezione dei cimeli da record per vendita della carriera di Michael Jordan mancava ancora uno dei pezzi più pregiati: le scarpe, da decenni diventate uno dei simboli più rappresentativi della carriera della leggenda dei Chicago Bulls. Un paio delle sue Air Jordan indossate durante i playoff del 1998 – quali raccontati all’interno del documentario ‘The Last Dance’ e che portarono al suo sesto e ultimo titolo Nba – sono state battute all’asta dalla famosa casa d’asta Sotheby per 2.2 milioni di dollari, superando così il record detenuto precedentemente da un paio di sneakers appartenute a Kanye West e vendute per 1.8 milioni di dollari. Le Air ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Alla collezione dei cimeli daper vendita della carriera dimancava ancora uno dei pezzi più pregiati: le, da decenni diventate uno dei simboli più rappresentativi della carriera della leggenda dei Chicago Bulls. Undelle sue Airindossate durante i playoff del 1998 – quali raccontati all’interno del documentario ‘The Last Dance’ e che portarono al suo sesto e ultimo titolo Nba – sono state battute all’asta dalla famosa casa d’asta Sotheby per 2.2di, superando così ildetenuto precedentemente da undi sneakers appartenute a Kanye West e vendute per 1.8di. Le Air ...

