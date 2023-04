Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Record all'asta per un paio di sneaker di Michael Jordan. Sono state battute per 2,2 milioni di dollari da Sotheby'… - fisco24_info : Michael Jordan da record, un paio di scarpe venduto per 2.2 milioni di dollari: (Adnkronos) - Indossate durante i p… - ledicoladelsud : Michael Jordan da record, un paio di scarpe venduto per 2.2 milioni di dollari - QdSit : Michael Jordan da record: suo paio di scarpe venduto all’asta per 2,2 milioni di dollari - SportRepubblica : Michael Jordan, le scarpe delle Finals 1998 vendute all'asta per 2,2 milioni di dollari -

Alla collezione dei cimeli da record per vendita della carriera dimancava ancora uno dei pezzi più pregiati: le scarpe, da decenni diventate uno dei simboli più rappresentativi della carriera della leggenda dei Chicago Bulls. Un paio delle sue Air ...C'è molto di buono da dire su Air " La storia del grande salto , il nuovo film di Ben Affleck su come la Nike è riuscita a ingaggiarecome testimonial. La recitazione di tutti è ai massimi livelli. Viola Davis, una delle attrici più brave d'America, centra un'altra performance indimenticabile nei panni della scaltra e ...Pazzo per le sneakers (e per). Un acquirente anonimo ha speso una cifra record per acquistare all'asta un paio di scarpe indossate dal campione dell' Nba nella famosa stagione Last Dance con i Chicago Bulls. Le ...

(Adnkronos) - Alla collezione dei cimeli da record per vendita della carriera di Michael Jordan mancava ancora uno dei pezzi più pregiati: le scarpe, da decenni diventate uno dei simboli più rappresen ...Il paio indossato da Jordan in gara-2 della serie vinta contro Utah - quella raccontata nella serie 'The Last Dance' - battuto all'asta per una cifra record ...