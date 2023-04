"Mi eccita farlo". Aida Yespica a luci rosse: ecco dove si mostra (Di mercoledì 12 aprile 2023) Aida Yespica ha infiammato i social con una mossa che nessuno si aspettava. La showgirl venezuelana ha infatti sorpreso i suoi fan con un annuncio particolare: ha deciso di aprire un account su OnlyFans, la piattaforma hot divenuta nota per i contenuti vietati ai minori. Partendo da una base di quasi un milione di follower su Instagram, la Yespica ha sicuramente il potenziale per sfondare anche su OnlyFans. La showgirl ha deciso di condividere qualcosa di più privato, come scritto nel suo profilo appena creato su OF. “100% venezuelana. Living in Milan”, la descrizione a cui poi aggiunge in inglese: “Così tanto di me che non condivido da nessun'altra parte. Chattiamo! Sono eccitata di condividere la mia vita privata con voi”. Per avere accesso alla vita privata della Yepisca è necessario sottoscrivere un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023)ha infiammato i social con una mossa che nessuno si aspettava. La showgirl venezuelana ha infatti sorpreso i suoi fan con un annuncio particolare: ha deciso di aprire un account su OnlyFans, la piattaforma hot divenuta nota per i contenuti vietati ai minori. Partendo da una base di quasi un milione di follower su Instagram, laha sicuramente il potenziale per sfondare anche su OnlyFans. La showgirl ha deciso di condividere qualcosa di più privato, come scritto nel suo profilo appena creato su OF. “100% venezuelana. Living in Milan”, la descrizione a cui poi aggiunge in inglese: “Così tanto di me che non condivido da nessun'altra parte. Chattiamo! Sonota di condividere la mia vita privata con voi”. Per avere accesso alla vita privata della Yepisca è necessario sottoscrivere un ...

