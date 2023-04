(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il passaggioMG sotto il controlloSaic risale al 2006, ma fino a oggi la strategia di sviluppo del colosso cinese non aveva mai avuto punti di contatto con il passato: Suv, berline, station wagon e le recenti elettriche hanno permesso di ridare slancio a un marchio che in passato aveva fatto delle sportive il suo credo. E ora proprio una spider tornerà a listino. 4,53 metri con un fisico da sportiva. Con la diffusione delle, la MG conferma infatti l'arrivo di una sportiva vera e propria, anticipata nel 2021 dalla omonima concept. Certo, sarà elettrica e non a benzina, ma seguirà la formula che ha fatto innamorare generazioni di clienti in Europa e negli Stati Uniti, con due posti e la capote di tela. Il logo ottagonale, ora più che mai, fa ...

MG: le prime immagini della Cyberster di serie - Quattroruote.it Quattroruote

La spider elettrica sarà disponibile in due varianti: una a motore singolo e trazione posteriore da 314 CV e una bimotore da 544 CV, entrambe capaci di toccare i 200 km/h ...