Meteo Roma del 12-04-2023 ore 19:15 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Meteo al nord al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto Salvo isolati fenomeni Liguria Alpi Orientali con neve oltre 1200 metri al pomeriggio pioggia in arrivo al nord ovest e con neve sui rilievi A quote alte in serata e nottata tempo in peggioramento con acquazzoni temporali sparsi e ne quote medie sulle Alpi più asciutto sulla Romagna al centro al mattino tempo stabile con Cieli velati addensamenti da nuvolosità basta sulla Toscana con possibili pioviggini al pomeriggio tempo asciutto su tutti se congeli per lo più soleggiati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi pioggia in arrivo sulla Toscana settentrionale nella notte al sud Al mattino tempo stabile con natura in transito sereno sulle Isole maggiori al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo concedi per lo più ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 aprile 2023)al nord al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto Salvo isolati fenomeni Liguria Alpi Orientali con neve oltre 1200 metri al pomeriggio pioggia in arrivo al nord ovest e con neve sui rilievi A quote alte in serata e nottata tempo in peggioramento con acquazzoni temporali sparsi e ne quote medie sulle Alpi più asciutto sullagna al centro al mattino tempo stabile con Cieli velati addensamenti da nuvolosità basta sulla Toscana con possibili pioviggini al pomeriggio tempo asciutto su tutti se congeli per lo più soleggiati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi pioggia in arrivo sulla Toscana settentrionale nella notte al sud Al mattino tempo stabile con natura in transito sereno sulle Isole maggiori al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo concedi per lo più ...

