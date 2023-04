Meteo mercoledì: tempo in prevalenza stabile e alta pressione sul litorale. Tutti i dettagli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il vortice freddo ormai sulla Grecia chiude definitivamente la fase di stampo invernale che ha interessato le regioni meridionali fino alla Pasquetta. Ma in vista c’è un nuovo cambio della circolazione, passeremo dall’influenza delle correnti artiche a quella delle correnti polari marittime. Sono le correnti associate alla grande depressione nord atlantica che stanno già guidando una perturbazione sull’Europa centro settentrionale e che si abbasseranno di latitudine nelle prossime 24 ore per portare un cambiamento anche sull’Italia. Ne consegue che la pausa odierna è solo un intervallo inter ciclonico ovvero un momento di passaggio da un regime circolatorio ad un altro. Ne approfitterà l’anticiclone africano che si intrufolerà sotto la saccatura atlantica per sfilare rapidamente sulle regioni centro meridionali dove ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 aprile 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il vortice freddo ormai sulla Grecia chiude definitivamente la fase di stampo invernale che ha interessato le regioni meridionali fino alla Pasquetta. Ma in vista c’è un nuovo cambio della circolazione, passeremo dall’influenza delle correnti artiche a quella delle correnti polari marittime. Sono le correnti associate alla grande denord atlantica che stanno già guidando una perturbazione sull’Europa centro settentrionale e che si abbasseranno di latitudine nelle prossime 24 ore per portare un cambiamento anche sull’Italia. Ne consegue che la pausa odierna è solo un intervallo inter ciclonico ovvero un momento di passaggio da un regime circolatorio ad un altro. Ne approfitterà l’anticiclone africano che si intrufolerà sotto la saccatura atlantica per sfilare rapidamente sulle regioni centro meridionali dove ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ?????????Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è il mosaico delle valutazioni diramate dalle Region… - pescaranews : #Meteo: le previsioni su #Pescara per mercoledì e giovedì - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Meteo mercoledì: tempo in prevalenza stabile e alta pressione sul litorale. Tutti i dettagli - angelo_perfetti : Meteo mercoledì: tempo in prevalenza stabile e alta pressione sul litorale. Tutti i dettagli - radioaldebaran : Il #Meteo di oggi, mercoledì 12 aprile - #Levante - -

I programmi in tv oggi, 12 aprile 2023: film e intrattenimento Guida tv di mercoledì 12 aprile: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 -...43 - AVANTI UN ALTRO 19:57 - TG5 PRIMA PAGINA 20:00 - TG5 20:38 - METEO. IT 20:40 - STRISCIA LA ... Meteo: il tempo di oggi mercoledì 12 aprile 2023 In conseguenza di ciò sono attesi deboli rovesci sparsi su tutta la regione dal pomeriggio di mercoledì fino a tutta la mattinata di giovedì. Fenomeni più intensi anche a carattere temporalesco ... Meteo Liguria, nuvole e piovaschi, per domani in arrivo un forte peggioramento Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Mercoledì 12 aprile 2023 Fin dal mattino avremo molte nubi su gran parte della regione, più compatte sulla fascia ... Guida tv di12 aprile: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 -...43 - AVANTI UN ALTRO 19:57 - TG5 PRIMA PAGINA 20:00 - TG5 20:38 -. IT 20:40 - STRISCIA LA ...In conseguenza di ciò sono attesi deboli rovesci sparsi su tutta la regione dal pomeriggio difino a tutta la mattinata di giovedì. Fenomeni più intensi anche a carattere temporalesco ...Queste, nel dettaglio, le previsionidi Limet Liguria per le prossime ore:12 aprile 2023 Fin dal mattino avremo molte nubi su gran parte della regione, più compatte sulla fascia ... Meteo Pavia: oggi nubi sparse, Mercoledì 12 cielo coperto, Giovedì 13 pioggia iLMeteo.it