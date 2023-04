(Di mercoledì 12 aprile 2023) Arriva sull’Italia una perturbazione atlantica che, giovedì 13, porta precipitazioni al Nord e al Centro. Attese, anche intense, su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Liguria di levante e poi Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Nevicate sulle Alpi a quote piuttosto basse e inferiori ai 700 metri a ridosso dei confini alpini. Sul resto d'Italia nubi irregolari, ma durante la notte peggiora in Campania e Sardegna (LE).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PantheonVerona : Le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 13 aprile 2023 in Veneto e a Verona. #veronanetwork - trinchelino : RT @SkyTG24: #Meteo, le previsioni del 13 aprile. Arrivano piogge e neve a bassa quota - ArpaValledAosta : RT @vdaMeteo: #meteo #vda dal pomeriggio precipitazioni da W in estensione (localmente rovesci/brevi temporali) in nuovo confinamento ai ri… - cldferrilab : RT @SkyTG24: #Meteo, le previsioni del 13 aprile. Arrivano piogge e neve a bassa quota - SkyTG24 : #Meteo, le previsioni del 13 aprile. Arrivano piogge e neve a bassa quota -

Meteo, previsioni martedì 11 aprile: arriva bel tempo, ma da giovedì nuova perturbazione Sky Tg24

Meteo giovedì, previsione per le ore pomeridiane TEMPERATURE IN CALO, NEVE IN MONTAGNA FIN SOTTO I 1000M - L'arrivo dell'aria fredda favorirà altresì un netto calo termico nel corso di giovedì, tanto ...Arriva sull’Italia una perturbazione atlantica che, giovedì 13 aprile, porta precipitazioni al Nord e al Centro. Attese piogge, anche intense, su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Liguria di ...