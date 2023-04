(Di mercoledì 12 aprile 2023) Eraalintenta a scaldarsi, al sicuro, all’interno della sua abitazione: poi, colpita forse da un malore, si è accasciata, cadendo sui ceppi ardenti. Ha perso la vita così una donna di 80 anni, Rosina Danzè. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri 11 aprile, all’interno dellain cui la donna viveva insieme a suo marito, in contrada Lunella a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovavaal suo focolare quando avrebbe accusato un mancamento: avrebbe perso i sensi, scivolando sui ceppi in, dove poi ha trovato la morte. A fare la tragica scoperta, come ricostruisce oggi il quotidiano La Gazzetta del Sud, è stato il marito: tornato dalla legnaia dove era andato per recuperare altra legna da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Messina, tragedia in casa davanti al camino: anziana muore avvolta dalle fiamme - himeralive : Una tragedia è avvenuta a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina. Rosina Danzè, un'anziana di 80 anni, ha p… - NuovoSud : Tragedia nel Messinese, 80enne cade nel focolare e muore ustionata - live_palermo : ?? Tragedia in Sicilia LEGGI QUI ? - 98zerocom : La tragedia stasera in contrada Gallo. Una scena terribile quella che si è presentata davanti agli occhi dei soccor… -

... in provincia di. A chiamare i soccorsi è stato il marito della vittima che, rientrato in casa, si è accorto della. All'arrivo dei medici per l'anziana era ormai troppo tardi: il ...Per i Nebrodi si tratta di un'altradopo quella avvenuta lo scorso 7 aprile 2023, quando a Tortorici () una donna di 65 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una ...... in provincia di Crotone, per varare provvedimenti contro gli scafisti all'indomani della...delega fiscale (altro provvedimento mica da poco) e al decreto sul Ponte sullo stretto di(...

Messina, tragedia in casa davanti al camino: anziana muore avvolta dalle fiamme Il Fatto Quotidiano

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri 11 aprile, all’interno della casa in cui la donna viveva insieme a suo marito, in contrada Lunella a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina.Tragedia ieri sera a Sant'Angelo di Brolo in provincia di Messina. Una donna di 80 anni, Rosina Danzè, è morta ustionata ...