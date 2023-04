Mercogliano | 55enne trovato senza vita nella sua casa popolare | si indaga

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia a, specificatamente a via Sparano, dove sono ubicate le case popolari. Unè stato rinvenuto privo dinel suo appartamento. Allertati i soccorsi, si sono immediatamente portati sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri della compagnia di, ma per l’uomo non c’era già più nuella da fare. Dalle prime risulanze sembrerebbe che ilsia deceduto per cause naturali, anche se le indagini dell’Arma sono in corso. La salma è stata portata presso l’obitorio dell’Ospedale Moscati di Avellino per gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.