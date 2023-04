“Meloni? Obbligata, sarebbe già caduta”, la bomba di Prodi dalla Gruber (Di mercoledì 12 aprile 2023) Romano Prodi è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7. L'ex presidente del Consiglio ha affrontato il tema economico, prevedendo una crescita difficile in tutta Europa e complicata in Italia. “Qualche elemento di buona previsione in più rispetto al passato esiste - ha esordito - però il Fondo Monetario ritiene che la crescita italiana non sia ancora all'altezza”. La questione per Prodi è la seguente: “l'Italia deve inserirsi stabilmente nel gruppo europeo di crescita, deve essere credibile e prendere decisioni forti e importanti, non solo per il Pnrr. Penso a tutta la trasformazione del mondo energetico e in Europa al controllo dei pezzi, dato che siamo ancora completamente in una situazione di inflazione preoccupante, soprattutto per i beni che sono più necessari. Il governo Meloni è distratto? ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Romanoè stato ospite di Lillia Otto e Mezzo, su La7. L'ex presidente del Consiglio ha affrontato il tema economico, prevedendo una crescita difficile in tutta Europa e complicata in Italia. “Qualche elemento di buona previsione in più rispetto al passato esiste - ha esordito - però il Fondo Monetario ritiene che la crescita italiana non sia ancora all'altezza”. La questione perè la seguente: “l'Italia deve inserirsi stabilmente nel gruppo europeo di crescita, deve essere credibile e prendere decisioni forti e importanti, non solo per il Pnrr. Penso a tutta la trasformazione del mondo energetico e in Europa al controllo dei pezzi, dato che siamo ancora completamente in una situazione di inflazione preoccupante, soprattutto per i beni che sono più necessari. Il governoè distratto? ...

