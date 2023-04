Meloni commossa consegna medaglia a moglie e figlio di poliziotto ucciso in servizio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mabosisc : RT @Sydwerehere: Ieri la Meloni commossa davanti agli agenti di polizia penitenziaria Oggi il gip di Biella sospende 23 agenti accusati di… -

... infliggendosi almeno 11 ore di viaggio in macchina (occhio perché il bonus carburante della... All'orizzonte ancora non si vede la storica signora che cantava"Meno male che Silvio c'...La presidente si èappena gliel'ho data e ha detto che la leggerà più tardi per il peso ... Il presidente del Consiglio, Giorgia, "ha mostrato la sua tipica umanità anche in questa ...Giorgiasi "è" ricevendo la lettera di una ragazzina di 11 anni, che nella tragedia di Rigopiano ha perso la mamma. Lo ha raccontato Giampaolo Matrone , tra i sopravvissuti alla valanga che ...

Meloni commossa consegna medaglia a moglie e figlio di poliziotto ... Il Sole 24 ORE

Sabina e Tommaso, moglie e figlio di Domenico Zorzino, poliziotto di Padova caduto in servizio a marzo, ritirano dalla premier Meloni la promozione per merito straordinario e la Medaglia d’oro al ...Dopo la deposizione della corona al Sacrario dei Caduti, la cerimonia nella terrazza del Pincio, con la premier Giorgia Meloni. Sono 171 anni per la Fondazione della Polizia di Stato, 120 per la nasci ...