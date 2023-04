Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pre_Nom_ : Medvedev avrebbe anche un po’ rotto il cazzo, quindi FORZA ZVEREV - PapperPapp : A me piace molto Medvedev. Ma… Forza #Sonego ! Se gli rompi gli schemi puoi farlo arrabbiare e se si arrabbiasse tr… - NicolaNobile4 : #atpmontecarlo Sinner passa agevolmente il turno, ma ora c'è Sonego che ha di fronte un ' macigno' come Medvedev; che dire, Forza Sonego! - ValeLeonino : Forza @lorenzo_sonego ???? giocatela alla grande contro #Medvedev - SportFramesit : Oggi in campo nel 2° turno di Monte-Carlo ???? #Nardi ?? #Musetti @janniksin ?? Schwartzman #Sonego ?? Medvedev… -

Negli ultimi cinque tornei, in cui solo Carlos Alcaraz in finale a Indian Wells è riuscito a fermarlo,ha infatti mostrato una solidità impressionante da fondo. Ha messo in campo l'88,4% di ...Difetta nellad'animo, che invece è tutta dalla parte di Sonny the Spider. Ed è lì che si è ... In premio c'è, che sul rosso non sempre trova il giusto passo. [...] Un Sonego da battaglia ...Supplisce a queste carenze con lamentale e la grinta, esaltandosi soprattutto sulla lunga ... Oltre a Sinner, scenderà in campo anche Lorenzo Sonego contro il russo Daniil, programmato ...

Medvedev, la forza della continuità: ferma Sonego e aspetta Zverev Tiscali

Daniil Medvedev è il primo a raggiungere le 30 vittorie stagionali nel circuito ATP. L'ex numero 1 del mondo ha centrato l'obiettivo nella prima partita a Montecarlo dalla semifinale del 2019. Il ...Medvedev-Sonego è un match valido per il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo: orario, pronostici, tv e streaming.