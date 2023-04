Medvedev e Zverev in testa al Masters di Monte Carlo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Daniilha continuato il suo eccellente inizio di stagione con una vittoria per 6-3, 6-2 sull’italiano Lorenzo Sonego almercoledì. Djokovic si riprende dopo un inizio stentato aldiha vinto quattro titoli su campi duri quest’anno, vincendo 25 dei suoi ultimi 26 incontri, e ha prolungato la sua serie di successi su una superficie che in precedenza non gli era mai piaciuta molto. Il russo si è portato in vantaggio per 3-0 ed è stato implacabile dalla linea di fondo per sigillare una vittoria di 89 minuti. “Ho sempre fatto fatica sulla terra battuta”, ha dichiarato la terzadi serie. “Ho avuto alcuni buoni match ma ho comunque faticato. Non ...