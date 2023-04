Medico arrestato a Bologna, indagato per la morte della moglie e della suocera. Il gip: «Movente economico e sentimentale, voleva stare con l’amante» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Avrebbe avvelenato la moglie, forse sciogliendo i farmaci nelle tisane, perché voleva stare con l’amante e si sentiva intrappolato nel rapporto coniugale. Sarebbe questo, secondo il gip Claudio Paris, una parte del Movente che avrebbe spinto Gianpaolo Amato, Medico bolognese di 64 anni arrestato ieri 11 aprile, a uccidere la moglie Isabella Linsalata, «senza tuttavia potersi neppure escludere l’incidenza di spinte di tipo economico», scrive Paris nell’ordinanza di custodia in carcere. La donna, 62 anni, è morta nell’ottobre del 2021 e solo una seconda autopsia sul corpo è stata in grado di rivelare la presenza nel corpo di benzodiazepina e un anestetico d’uso ospedaliero. Il Medico risulta indagato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) Avrebbe avvelenato la, forse sciogliendo i farmaci nelle tisane, perchécone si sentiva intrappolato nel rapporto coniugale. Sarebbe questo, secondo il gip Claudio Paris, una parte delche avrebbe spinto Gianpaolo Amato,bolognese di 64 anniieri 11 aprile, a uccidere laIsabella Linsalata, «senza tuttavia potersi neppure escludere l’incidenza di spinte di tipo», scrive Paris nell’ordinanza di custodia in carcere. La donna, 62 anni, è morta nell’ottobre del 2021 e solo una seconda autopsia sul corpo è stata in grado di rivelare la presenza nel corpo di benzodiazepina e un anestetico d’uso ospedaliero. Ilrisulta...

