Medico arrestato a Bologna, gli sfoghi in chat della giovane amante (diffidata dalla moglie): «Sei pericoloso, nessuno sa raccontare bugie come te»

Continuano a emergere nuovi dettagli sull'inchiesta aperta dalla procura di Bologna nei confronti di Giampaolo Amato, oculista ed ex Medico della Virtus, arrestato ieri con l'accusa di aver ucciso la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo nel 2021. Secondo i pm, l'uomo avrebbe somministrato sostanze tossiche alle due donne, morte a distanza di 22 giorni l'una dall'altra, per poter proseguire la sua relazione extra-coniugale. Tra i documenti acquisiti, ci sono anche alcune conversazioni Whatsapp tra il Medico e la sua amante: «Giampaolo, io prima di incontrare te ero felice. Ero una persona normale. Mi hai fatto diventare nevrotica. Tu sei diabolico», gli scrive la donna in una chat del 16 aprile 2019. Secondo la procura, ...

