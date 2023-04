“Mediaset ha voluto così”. Amici 22, la nota del Biscione spiazza Maria De Filippi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Amici 22, Mediaset ha preso una decisione sul programma: a quanto si apprende Maria De Filippi è già stata informata. Proprio in queste ore il talent ha dovuto dire addio ad una dei suoi volti più noti: Giordana Angi. L’ex allieve e collaboratrice da quattro anni ha deciso di chiudere l’esperienza con la De Filippi per inseguire la carriera. L’annuncio è arrivato attraverso un post che recita: “Ciao Amici e 21co, sono i miei ultimi giorni con voi, siete stati la mia casa da quasi 4 anni. Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro”. “Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ne ho passati tanti di momenti felici ma anche difficili. Ho imparato tanto ma ti ho dato anche tutto quello che ho. Ho seguito i tuoi passi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023)22,ha preso una decisione sul programma: a quanto si apprendeDeè già stata informata. Proprio in queste ore il talent ha dovuto dire addio ad una dei suoi volti più noti: Giordana Angi. L’ex allieve e collaboratrice da quattro anni ha deciso di chiudere l’esperienza con la Deper inseguire la carriera. L’annuncio è arrivato attraverso un post che recita: “Ciaoe 21co, sono i miei ultimi giorni con voi, siete stati la mia casa da quasi 4 anni. Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro”. “Ecco cosa mi ha appassionatotanto: il sogno. Ne ho passati tanti di momenti felici ma anche difficili. Ho imparato tanto ma ti ho dato anche tutto quello che ho. Ho seguito i tuoi passi ...

