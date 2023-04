Maxima d’Olanda seduce Macron | effetto nude e abito spettacolare

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 aprile 2023)insieme a suo marito Guglielmo hanno accolto Emmanuele suo moglie Brigitte in viaggio di Stato nei Paesi Bassi. I Sovrani hanno dato un banchetto a Palazzo in onore del Presidente francese e della First Lady dove la Regina si è presentata con unoda sera rosso fuoco con cui ha conquistato il suo ospite. Per poi presentarsi l’indomani con un altro favoloso vestitoche ha svelato le gambe perfette di Sua Maestà.lascia senza fiato ancheImpossibilitati a ricevere Re Carlo per i tumulti scoppiati a Parigi, Emmanuel e Brigittesi sono consolati con altre teste coronate. Infatti, si sono recati ad Amsterdam per incontrare ...