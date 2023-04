Matthew McConaughey è in cerca di un nuovo ruolo televisivo: "Pronto a tornare" (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'attore è rimasto lontano da Hollywood per alcuni anni per dedicarsi ad altri progetti personali, ma adesso è Pronto a tornare a recitare. Nel corso di una nuova intervista, Matthew McConaughey ha confermato di avere intenzione di tornare a recitare e di essere alla ricerca di un nuovo personaggio in una serie televisiva. L'attore è rimasto lontano dai riflettori di Hollywood in questi ultimi anni per dedicarsi meglio ad alcuni progetti personali, come la sua autobiografia, e di servizio pubblico, come il sostegno dato alle famiglie durante il periodo del COVID. "Adesso sono sempre più interessato a interpretare un altro personaggio di una serie televisiva perché gli ultimi quattro anni li ho divisi tra la scrittura e l'impegno civico. L'idea di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'attore è rimasto lontano da Hollywood per alcuni anni per dedicarsi ad altri progetti personali, ma adesso èa recitare. Nel corso di una nuova intervista,ha confermato di avere intenzione dia recitare e di essere alla ridi unpersonaggio in una serie televisiva. L'attore è rimasto lontano dai riflettori di Hollywood in questi ultimi anni per dedicarsi meglio ad alcuni progetti personali, come la sua autobiografia, e di servizio pubblico, come il sostegno dato alle famiglie durante il periodo del COVID. "Adesso sono sempre più interessato a interpretare un altro personaggio di una serie televisiva perché gli ultimi quattro anni li ho divisi tra la scrittura e l'impegno civico. L'idea di ...

