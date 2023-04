Matteo Renzi direttore de Il Riformista (per un anno): 'Sfida affascinante' (Di mercoledì 12 aprile 2023) È nei fatti, ha rispettato una promessa fatta agli italiani', detto intanto in mattinata Carlo Calenda a Tgcom24. Leggi su ilgazzettino (Di mercoledì 12 aprile 2023) È nei fatti, ha rispettato una promessa fatta agli italiani', detto intanto in mattinata Carlo Calenda a Tgcom24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SBidimedia : ?? Terzo Polo vicino allo scioglimento? Il corriere sul suo sito scrive che: 'È divorzio (burrascoso, più che cons… - ultimora_pol : Matteo #Renzi: 'Qualcuno dice che la presunta rottura con #Azione nasca per esigenze di soldi, qualcuno dice per il… - ultimora_pol : Matteo #Renzi: 'Non c'è alcun motivo politico per rompere il progetto del Terzo Polo: è folle mandare a monte tutto questo' @ultimora_pol - CardelliAc : RT @cugusi1952: Spero che lo abbiate capito tutti finalmente che il problema nel terzo polo è Carlo Calenda ,non Matteo Renzi. Buon… - giando1962 : RT @Claplaz: Il Terzo Polo si spacca perché Matteo Renzi va a dirigere Il Riformista, manco fosse il New York Times. Ma lo sapete che Il Ri… -