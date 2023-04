Matteo Berrettini fa 27 anni, gli auguri della Satta. «Critiche? Sorrido» (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’azzurro compie oggi 27 anni Matteo Berrettini spegne oggi, 12 aprile, 27 anni. Impegnato con il Masters 1000 di Montecarlo, l’azzurro ha parlato a Gazzetta dello Sport. Inevitabile parlare delle Critiche piovute dopo l’ufficializzazione della storia con Melissa Satta. «Sorrido. Da una parte è positivo perché significa che il tennis è tra gli sport più seguiti in Italia. Ne parlano tutti e mi vedono in giro. Sul fidanzamento faccio fatica a rispondere, non riesco a concepire come una relazione possa permetterti di non fare il tuo lavoro, ma la gente parla. Viviamo nell’era dei social in cui tutti possono dire tutto e mi sembra come si fosse persa l’educazione in generale. Io alla fine però sono felice, è questo quello che conta». Proprio la nuova ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’azzurro compie oggi 27spegne oggi, 12 aprile, 27. Impegnato con il Masters 1000 di Montecarlo, l’azzurro ha parlato a Gazzetta dello Sport. Inevitabile parlare dellepiovute dopo l’ufficializzazionestoria con Melissa. «. Da una parte è positivo perché significa che il tennis è tra gli sport più seguiti in Italia. Ne parlano tutti e mi vedono in giro. Sul fidanzamento faccio fatica a rispondere, non riesco a concepire come una relazione possa permetterti di non fare il tuo lavoro, ma la gente parla. Viviamo nell’era dei social in cui tutti possono dire tutto e mi sembra come si fosse persa l’educazione in generale. Io alla fine però sono felice, è questo quello che conta». Proprio la nuova ...

