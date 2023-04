Matteo Bassetti, chi è la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux: “All’inizio non mi voleva” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Matteo Bassetti è legato alla moglie Maria Chiara Milano Vieusseux: dalla loro unione sono arrivati i figli Dante e Francesco, rispettivamente di 15 e 12 anni. La coppia è convolata all’altare nel 2003 dopo un breve fidanzamento. Il Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova intervenuto in diverse trasmissioni televisive negli ultimi anni negli spazi dedicati all’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, talk condotto da Serena Bortone, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. L’infettivologo aggiornerà il pubblico in cosa potrebbe consistere l’annunciato vaccino di Moderna contro alcune forme di cancro e malattie cardiovascolari. Maria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023)è legato alla: dalla loro unione sono arrivati i figli Dante e Francesco, rispettivamente di 15 e 12 anni. La coppia è convolata all’altare nel 2003 dopo un breve fidanzamento. Il Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova intervenuto in diverse trasmissioni televisive negli ultimi anni negli spazi dedicati all’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, talk condotto da Serena Bortone, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. L’infettivologo aggiornerà il pubblico in cosa potrebbe consistere l’annunciato vaccino di Moderna contro alcune forme di cancro e malattie cardiovascolari....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Elios15896339EE : @tenniscrochet Matteo Bassetti parla da completo ignorante in materia. La supponenza non sostituera' mai la conoscenza. - Toniapatty : RT @Libero_official: Bassetti e i vaccini anti-tumori: 'Chi correrà a farseli per primo' - bingioni : RT @mariogiordano5: Ho un messaggio per il professor Bassetti - mizioprofeta : RT @TPiatta: Matteo Bassetti, detto il dottor Cazzo, annuncia che Moderna sta realizzando sia il nuovo vaccino a mRna contro il cancro, sia… - TPiatta : RT @TPiatta: Matteo Bassetti, detto il dottor Cazzo, annuncia che Moderna sta realizzando sia il nuovo vaccino a mRna contro il cancro, sia… -