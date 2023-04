Mattarella: "La Polizia rappresenta un patrimonio di valori" (Di mercoledì 12 aprile 2023) "La realta' e' cosi' complessa che presenta una varieta' numerosa e imprevedibile di impegni. Tutto questo richiede una dedizione di grande rilievo, una grande capacita' professionale. Ogni giorno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) "La realta' e' cosi' complessa che presenta una varieta' numerosa e imprevedibile di impegni. Tutto questo richiede una dedizione di grande rilievo, una grande capacita' professionale. Ogni giorno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_gatto97 : RT @tg2rai: Nuovo appello all'impegno attivo per la pace in #Ucraina dal capo dello Stato. Nel pomeriggio #Mattarella riceve i vertici dell… - infoitinterno : Anniversario Polizia, Mattarella: 'Grazie per impegno per legalità e sicurezza' - trilobiiusgrou : RT @tg2rai: Nuovo appello all'impegno attivo per la pace in #Ucraina dal capo dello Stato. Nel pomeriggio #Mattarella riceve i vertici dell… - tg2rai : Nuovo appello all'impegno attivo per la pace in #Ucraina dal capo dello Stato. Nel pomeriggio #Mattarella riceve i… - AgenziaVISTA : #Anniversario #Polizia, #Mattarella: “Grazie per impegno per legalità e sicurezza” -