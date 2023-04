Mattarella: "Amor di Patria esempio per i giovani, senso del dovere fa crescere comunità" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Mantenere vivo il senso dell'Amor di Patria è di esempio e di esortazione per le giovani generazioni. I valori costituzionali di libertà, di uguaglianza, di democrazia, di pace, che con il vostro operato, con grande sacrificio, avete difeso, sono al centro della vita della nostra comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando alla celebrazione del Centenario della fondazione del Gruppo delle Medaglie d'oro al Valor militare d'Italia, presente il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Le 2.604 medaglie al valor militare individuali -ha rimarcato il Capo dello Stato- manifestano il contributo offerto alla costruzione di questa Italia. Non occorre infatti evocare i terribili anni dei conflitti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Mantenere vivo ildell'diè die di esortazione per legenerazioni. I valori costituzionali di libertà, di uguaglianza, di democrazia, di pace, che con il vostro operato, con grande sacrificio, avete difeso, sono al centro della vita della nostra". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, partecipando alla celebrazione del Centenario della fondazione del Gruppo delle Medaglie d'oro al Valor militare d'Italia, presente il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Le 2.604 medaglie al valor militare individuali -ha rimarcato il Capo dello Stato- manifestano il contributo offerto alla costruzione di questa Italia. Non occorre infatti evocare i terribili anni dei conflitti ...

