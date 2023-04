Maternità surrogata: manifesti Pro Vita, 'Figli non si comprano' (Di mercoledì 12 aprile 2023) "I Figli non si comprano, l'utero in affitto diventi reato universale. Sono partite le nostre affissioni su Roma e nelle principali città italiane con l'immagine di un bambino in un barattolo - ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Inon si, l'utero in affitto diventi reato universale. Sono partite le nostre affissioni su Roma e nelle principali città italiane con l'immagine di un bambino in un barattolo - ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il ministro per le Pari opportunità: «Assemblare un bambino selezionando il colore degli occhi e il quoziente intel… - Spagnolo54 : RT @Bera49164308: ??PEDOFILO CONDANNATO GESTISCE UNA DELLE PIÙ GRANDI RETI PER IL TRAFFICO DI BAMBINI?? Che sia fatta giustizia su questo mo… - BK63805720 : RT @Bera49164308: ??PEDOFILO CONDANNATO GESTISCE UNA DELLE PIÙ GRANDI RETI PER IL TRAFFICO DI BAMBINI?? Che sia fatta giustizia su questo mo… - 76Pier : RT @giusepp13624812: Utero in affitto, Borgonovo stende la Presidente delle Famiglie Arcobaleno. Il VIDEO dello scontro ???? - veratto_A : RT @Bera49164308: ??PEDOFILO CONDANNATO GESTISCE UNA DELLE PIÙ GRANDI RETI PER IL TRAFFICO DI BAMBINI?? Che sia fatta giustizia su questo mo… -