Masters 1000 Montecarlo 2023: Sinner-Schwartzman in diretta e in chiaro su Youtube di Sky Sport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il match di secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Diego Schwartzman verrà trasmesso in diretta e in chiaro sul canale Youtube di Sky Sport. Sulla terra battuta monegasca è arrivato il momento dell'esordio del finalista di Miami e del semifinalista di Indian Wells: l'allievo di Simone Vagnozzi affronta l'argentino Schwartzman che su questi campi è sempre un avversario non facile, anche se sta vivendo un momento complicato a livello di risultati e di fiducia. La partita è programmata come seconda dalle ore 11:00 sul campo centrale e presumibilmente comincerà intorno alle ore 13. E si potrà seguire, oltre che sui canali di Sky e su Sky Go, anche su questo link. SportFace.

