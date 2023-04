Masters 1000 Montecarlo 2023, Sinner all’esame terra rossa: Schwartzman il primo ostacolo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Davanti a migliaia di appassionati pronti a fare il tifo per lui, Jannik Sinner è atteso all’esordio nel Masters 1000 di Montecarlo. Un ritorno sulla terra battuta a distanza di circa nove mesi da quel successo di Umago i danni di Carlos Alcaraz dello scorso luglio che in tanti ricordano. A differenza di allora e di quanto accaduto nei due recenti tornei nordamericani, lo scontro contro il baby fenmeno iberico questa volta non avremo modo di viverlo, ma gli spunti di interesse verso l’azzurro restano molteplici. PROGRAMMA E COPERTURA TV Dopo aver usufruito di un bye, Jannik scenderà in campo per il suo match d’esordio contro un Diego Schwartzman probabilmente nel momento più difficile della sua carriera. L’argentino visto in questi primi mesi di stagione fatica a vincere partite, ma ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Davanti a migliaia di appassionati pronti a fare il tifo per lui, Jannikè atteso all’esordio neldi. Un ritorno sullabattuta a distanza di circa nove mesi da quel successo di Umago i danni di Carlos Alcaraz dello scorso luglio che in tanti ricordano. A differenza di allora e di quanto accaduto nei due recenti tornei nordamericani, lo scontro contro il baby fenmeno iberico questa volta non avremo modo di viverlo, ma gli spunti di interesse verso l’azzurro restano molteplici. PROGRAMMA E COPERTURA TV Dopo aver usufruito di un bye, Jannik scenderà in campo per il suo match d’esordio contro un Diegoprobabilmente nel momento più difficile della sua carriera. L’argentino visto in questi primi mesi di stagione fatica a vincere partite, ma ...

