Masters 1000 Montecarlo 2023 | Medvedev troppo forte | Sonego eliminato al secondo turno

(Di mercoledì 12 aprile 2023) ÈDaniile sembra pronto a fare un salto di qualità anche sulla tanto odiata terra rossa, quella su cui non ha ancora vinto un titolo nella sua pur straordinaria carriera: l’ex numero 1 del mondo è impeccabile nel suo esordio aldie Lorenzodeve arrendersi con il nettissimo punteggio di 6-3 6-2, al termine di un incontro durato 1 ora e 28 minuti e nel quale ha sempre dovuto rincorrere, senza mai riuscire a mettere alle strette il suo fortissimo avversario. Persono già 30 le vittorie in stagione, compresi 25 successi negli ultimi 26 incontri disputati: mai nessuno aveva vinto così tante volte a questo punto dell’anno dall’ormai lontano 2005, quando a riuscirci fu Roger Federer. Per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters 2023, #Medvedev troppo forte: #Sonego eliminato al secondo turno - SkySport : ULTIM'ORA MONTE-CARLO #Masters 1000, #Medvedev batte #Sonego 6-3, 6-2: il russo agli ottavi affronterà #Zverev… - TENIPOcom : ATP 1000 Monte Carlo, Monaco D. Medvedev (RUS) d. L. Sonego (ITA) 6-3 6-2 - khogiinsav : ?? 12/04 16:45 ?? ATP Masters 1000 Monte Carlo ???? R16 ?? Cerundolo - Berrettini ?? Francisco Cerundolo vainqueur ?? Sta… - sportface2016 : #Masters 1000 #Montecarlo 2023, #Musetti: 'Qui mi sento a casa. #Djokovic? Sono pronto' #RolexMCMasters -

Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del torneo Atpdi Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). L'altoatesino, numero 8 del mondo e 7 del seeding, sfrutta il ritiro dell'argentino Diego Schwartzman, numero 36 del ranking Atp, sul ...Il tennista azzurro Lorenzo Musetti , al termine del match del secondo turno deldi Montecarlo 2023 vinto contro Luca Nardi per 6 - 0 6 - 0, ha commentato in conferenza stampa la sua prestazione proiettandosi alla sfida contro Novak Djokovic: ' Qui a Montecarlo trovo ...Tre su tre per i tennisti azzurri all'esordio nel torneo di Monte Carlo . Avanza Luca Nardi, 19enne di Pesaro, alla prima vittoria in un Master, a spese del monegasco Valentin Vacherot, che nel prossimo turno affronterà Lorenzo Musetti, a sua volta 'giustiziere' del serbo Miomir Kecmanovic. Parte forte Lorenzo Sonego, superando in tre, ...

Jannik Sinner avanza nel Masters 1000 di Monte-Carlo e si prepara per un'emozionante sfida tra amici LiveTennis.it

