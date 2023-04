Masters 1000 Montecarlo 2023, infortunio alla spalla per Schwartzman: Sinner ha vita facile e vola agli ottavi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un infortunio alla spalla condiziona Diego Schwartzman nel match contro Jannik Sinner, che ha vita facile e chiude i conti dopo soli 42 minuti. L’argentino è costretto ad alzare bandiera bianca sulla situazione di 6-0 3-1 e l’altoatesino vola, così, al terzo turno nel Masters 1000 di Montecarlo. Il suo prossimo avversario sarà Hubert Hurkacz, con il polacco che guida 2-1 nel computo degli scontri diretti: questa volta, visto lo stato di forma dei due e la superficie non così congeniale al numero 13 del mondo, Sinner partirà nettamente favorito. Sinner domina in lungo e in largo sin dai primi punti, che era esattamente ciò che ci si attendeva anche ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Unspcondiziona Diegonel match contro Jannik, che hae chiude i conti dopo soli 42 minuti. L’argentino è costretto ad alzare bandiera bianca sulla situazione di 6-0 3-1 e l’altoatesino, così, al terzo turno neldi. Il suo prossimo avversario sarà Hubert Hurkacz, con il polacco che guida 2-1 nel computo degli scontri diretti: questa volta, visto lo stato di forma dei due e la superficie non così congeniale al numero 13 del mondo,partirà nettamente favorito.domina in lungo e in largo sin dai primi punti, che era esattamente ciò che ci si attendeva anche ...

