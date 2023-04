Masters 1000 Montecarlo 2023 | Berrettini vince la battaglia con Cerundolo | agli ottavi incontrerà Rune

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 aprile 2023)batte2-1, 5-7 7-6(1) 6-4, nel match valido per i sedicesimi di finale deldi. Partita a due facce del tennista italiano che va avanti 5-0 nel primo set per poi farsi rimontare perdendo 7 game in fila regalando il primo parziale all’argentino. Nonostante le difficoltà fisiche, qualche dolore al costato, e mentali dopo il set persoriesce a rimettersi in carreggiata e a rimontarendo dopo 2 ore e 43 minuti di. Vittoria che permette al numero 22 della classifica Atp di accederedi finale del torneo dove domani affronterà, che ha battuto in due set ...