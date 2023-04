Masters 1000 Montecarlo 2023: Berrettini, contro Cerundolo per continuare a ritrovarsi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tra le note liete del primo turno per l’Italtennis al Masters 1000 di Montecarlo c’è senz’altro il ritorno al successo di Matteo Berrettini. Vero, la prestazione decisamente negativa del suo avversario Maxime Cressy non ci permette di ottenere molte indicazioni sul nostro, ma in un momento negativo si prende qualsiasi cosa. Era importante tornare al successo, davanti a tanti tifosi italiani, alla sua famiglia, e su dei campi che conosce benissimo, essendo la ‘casa’ dei suoi allenamenti durante la stagione e non. PROGRAMMA E COPERTURA TV Ora, contro Francisco Cerundolo, ci sarà bisogno di altro. Di ritrovare quelle sensazioni perdute nel corso degli ultimi mesi. Una sfida senza dubbio complessa sotto tanti punti di vista. Si tratta di un avversario che da un punto di vista fisico, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tra le note liete del primo turno per l’Italtennis aldic’è senz’altro il ritorno al successo di Matteo. Vero, la prestazione decisamente negativa del suo avversario Maxime Cressy non ci permette di ottenere molte indicazioni sul nostro, ma in un momento negativo si prende qualsiasi cosa. Era importante tornare al successo, davanti a tanti tifosi italiani, alla sua famiglia, e su dei campi che conosce benissimo, essendo la ‘casa’ dei suoi allenamenti durante la stagione e non. PROGRAMMA E COPERTURA TV Ora,Francisco, ci sarà bisogno di altro. Di ritrovare quelle sensazioni perdute nel corso degli ultimi mesi. Una sfida senza dubbio complessa sotto tanti punti di vista. Si tratta di un avversario che da un punto di vista fisico, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... granata72 : RT @SkySport: Impresa di Lorenzo #Sonego al Masters 1000 di Monte-Carlo: l’azzurro batte in rimonta il francese #Humbert dopo aver annullat… - flamanc24 : RT @quindicizero: LUCAAAAAAAAAAAAAAA! ??? Luca Nardi batte Valentin Vacherot 7-5 7-5 e si aggiudica la sua prima vittoria in un Masters 100… - AdoniyahJustice : RT @SkySport: Impresa di Lorenzo #Sonego al Masters 1000 di Monte-Carlo: l’azzurro batte in rimonta il francese #Humbert dopo aver annullat… - Aquila6811 : RT @sportface2016: #Sinner vs #Schwartzman sarà trasmessa anche sul canale Youtube di #SkySport #MonteCarloMasters - Aquila6811 : RT @federtennis: ??Prima vittoria in carriera in un Masters 1000 per Luca #Nardi! ?? A Monte-Carlo batte Vacherot 7-5 7-5, al prossimo tur… -