Massolo | “Mundys mette in campo 10 mld di investimenti per crescita globale | 3 in Italia”

(Adnkronos) – Un piano di investimenti complessivi da 10 miliardi nei prossimi anni, di cui 3 in Italia. Sono le risorse che Mundys mette in campo per crescere e perseguire l'obiettivo di diventare sempre più operatore di mobilità integrata a livello globale. A indicare la rotta strategica di Mundys, l'ex Atlantia che ha cambiato nome da poche settimane, è il presidente del gruppo Giampiero Massolo, in occasione dell'inaugurazione della nuova area d'imbarco all'aeroporto di Fiumicino. Un cambio di nome, rimarca subito Massolo, "per una nuova storia che ha radici profonde". "Come Mundys – sottolinea – siamo profondamente impegnati nel supportare il piano di sviluppo di ADR che, a oggi, ha trasformato lo scalo della ...

