Massolo: "Mundys mette in campo 10 mld di investimenti per crescita globale, 3 in Italia" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un piano di investimenti complessivi da 10 miliardi nei prossimi anni, di cui 3 in Italia. Sono le risorse che Mundys mette in campo per crescere e perseguire l'obiettivo di diventare sempre più ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un piano dicomplessivi da 10 miliardi nei prossimi anni, di cui 3 in. Sono le risorse cheinper crescere e perseguire l'obiettivo di diventare sempre più ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Massolo: 'Mundys mette in campo 10 mld di investimenti per crescita globale, 3 in Italia': (Adnkronos) - Il preside… - Primaonline : Mundys, Massolo: in 5 anni 10 miliardi di investimenti su scala globale - NelloBologna : RT @AeroportidiRoma: L’evento di oggi rappresenta il primo investimento 'Made in Mundys', per farli c'e' bisogno di rapporto con le istituz… - gaurav010x : RT @AeroportidiRoma: L’evento di oggi rappresenta il primo investimento 'Made in Mundys', per farli c'e' bisogno di rapporto con le istituz… - AeroportidiRoma : L’evento di oggi rappresenta il primo investimento 'Made in Mundys', per farli c'e' bisogno di rapporto con le isti… -