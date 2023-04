Massimo Zampini a SuperNews | “Contro lo Sporting match complicato | Juve in prima linea contro i razzisti Plusvalenze? Il processo andava fatto a fine stagione”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 12 aprile 2023)Lisbona sarà complicata, ma per i bianconeri c’è la concreta possibilità di avvicinarsi nuovamente ad un trofeo europeo. Un tuo pronostico sul doppio confronto?Di pronostici, quando c’è di mezzo la, non ne faccio. Però per me è molto complicata, perché laha dimostrato talvolta di giocarsela alla pari con le big in Italia, ma in Europa appena si alza l’asticella va in crisi: penso a Villarreal, Porto, lo stesso Benfica quest’anno che ha dominato sia andata che ritorno, quindi non partite impossibili. Loha fisico e tecnica, è molto complicata per la. Il caso Lukaku, in coda a-Inter, sta facendo molto discutere. Che idea ti seidell’esultanza di Romelu e della decisione di ammonirlo (e quindi di ...