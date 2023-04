Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __nero : RT @IlVal_79: @Inter noi sempre zitti eh. Dove sono i dirigenti? Marotta? Ausilio (giocava pure in casa a mediaaset)? Zanetti? Perchè non a… - IlVal_79 : @Inter noi sempre zitti eh. Dove sono i dirigenti? Marotta? Ausilio (giocava pure in casa a mediaaset)? Zanetti? Pe… -

Nella domenica di Pasqua della Bundesliga il Borussia Monchengladbach hail Wolfsburg , 2 - 0 con Marcus Thuram autore di un gol e un assist per Ngoumou. Per l'...scatena per Pasqua e...Il suo colpo di testa in tuffo a portiereha incocciato la traversa , in un gol che un ... dalle parole di, la società non sembra neanche più sicura di puntarci ancora come in passato. ...... Spezia, Juventus e Fiorentina) in cinque partite (solo il Lecce a San Siro). Beppenel frattempo ha inserito nello staff dell'Inter una psicologa per aiutare il gruppo squadra a ...

Marotta battuto sul suo campo: il Milan lo prende gratis Calciomercatonews.com

Quest’anno gli uomini di Piccardo sono riusciti a tirar fuori il meglio conquistando un altro traguardo storico ...Chiedete a Marotta”, disse ADL con una battuta, alludendo a un possibile veto dell’allora a.d. bianconero all’operazione tra Napoli e Sassuolo.