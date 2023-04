Maria Elena Boschi accusa Calenda | ' Ha cambiato idea | è stato un fulmine a ciel sereno'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cirobuonajuto : E' stato #Calenda a chiedere a @matteorenzi di fare un passo indietro. Come dice @meb al @Corriere è stato lui a de… - rob_arci : RT @ItaliaVivaRoma1: Leggo polemiche dentro il #TerzoPolo. Mi dispiace. Abbiamo scelto di fare un partito unico e abbiamo già definito le d… - repubblica : Gli interrogatori di Giampaolo Amato: “Mi sono innamorato di un’altra, ma non ho ammazzato Isabella” [di Maria Elen… - salvotoscano1 : Quando un uomo con la pistola incontra uno col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. - RenzoZannino : @meb Condivido lae affermazioni di Maria Elena Boschi. AVANTI ? -

Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno sancito il divorzio tra Italia Viva e Azione, facendo naufragare l'idea di unire i due soggetti politici. "Così pare - sostiene la renziana Boschi al Corriere della Sera - anche se per tutti noi è stato un fulmine a ciel sereno. "Nessuno si capacita del perché Calenda abbia cambiato idea, all'improvviso. Le garantisco che ... 'Fulmine a ciel sereno' Divorzio tra Renzi e Calenda 'Così pare, anche se per tutti noi è stato un fulmine a ciel sereno', dichiara la deputata di Italia viva Boschi intervistata dal ...

Il comitato politico del Terzo polo è un organismo ristretto, presieduto da Calenda e dalla vice Elena Bonetti, renziana. Ci sono poi i nomi di peso, cinque per Italia Viva (Teresa Bellanova, Ettore ...ROMA - Per il partito unico del Terzo Polo, come fusione tra Italia Viva di Renzi e Azione di Carlo Calenda, non è detta l'ultima parola ma i toni sono più aspri del solito tra i due leader che si lan ...