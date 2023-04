Maria De Filippi | gravissimo incidente stradale per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Alcune ore fa è stata battuta una notizia poco positiva che riguarda il mondo di, il dating show diDe. Si tratta di Diego Tavani che è rimasto colpito con la sua auto in unla scorsa notte. Il sinistro è avvenuto in tarda sera e per poco L'articolo proviene da KontroKultura.