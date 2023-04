Maria De Filippi dice 'no' ad Antonella Fiordelisi e Edoardo per Temptation (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano pochi mesi all'inizio di Temptation Island 2023. Dopo due anni di mancati accordi e valutazioni a Mediaset, Banijay torna a cedere i diritti del format a Maria De Filippi. Una notizia che ha rassicurato e rallegrato i fan del docu-reality, rimasti delusi dopo l'esperimento fallimentare del programma Ultima Fermata arrivato su Canale 5. Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni parlavano dell'arrivo di Antonella Fiordelisi ed Edoardo DonnaMaria a Temptation Island, così come per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, e che ci sarebbero stati dei contatti tra gli ex Vipponi di Alfonso Signorini e la produzione del viaggio dei sentimenti. Il settimanale Chi ha spiegato che le cose non starebbero affatto così poiché Maria De ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano pochi mesi all'inizio diIsland 2023. Dopo due anni di mancati accordi e valutazioni a Mediaset, Banijay torna a cedere i diritti del format aDe. Una notizia che ha rassicurato e rallegrato i fan del docu-reality, rimasti delusi dopo l'esperimento fallimentare del programma Ultima Fermata arrivato su Canale 5. Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni parlavano dell'arrivo diedDonnaIsland, così come per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, e che ci sarebbero stati dei contatti tra gli ex Vipponi di Alfonso Signorini e la produzione del viaggio dei sentimenti. Il settimanale Chi ha spiegato che le cose non starebbero affatto così poichéDe ...

