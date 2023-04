Margot Robbie, la dieta rigida per interpretare Barbie: 'Pochi carboidrati e zero...' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Arriverà nelle sale cinema il prossimo 20 luglio ma Barbie ha già conquistato l'attenzione di tutti gli amanti della bambola più famosa al mondo. Il film diretto da Greta Gerwig e prodotto da Warner ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Arriverà nelle sale cinema il prossimo 20 luglio maha già conquistato l'attenzione di tutti gli amanti della bambola più famosa al mondo. Il film diretto da Greta Gerwig e prodotto da Warner ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GNGeekNation : ? Margot Robbie e Emma Mackey como #Barbie. - JuglairMat : Per proprietà transitiva dovrei assomigliare anche a Margot Robbie ma purtroppo la matematica è una menzogna… - odeiovitamina : @albqlou margot robbie é linda - noahfoxterz : RT @AcessoAnittaR: Anitta e Margot Robbie. ? - DiegoASR86 : Su Sky è iniziato da poco 'the Wolf of Wall Street' ed è appena comparsa Margot Robbie Il mio Seghino lo danno a 1.15 -