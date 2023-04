Mare Fuori, il successo passa (uguale) dalla TV alla musica (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ormai la cantano tutti. La sigla della serie tv Mare Fuori è diventata virale tra il pubblico e sui social. O mar for conquista però finalmente il primo importante riconoscimento tutto musicale, dopo il tributo ricevuto dal cast della fiction Rai qualche mese fa sul palco dell’Ariston, dove è stata cantata da autore e alcuni attori. Mare Fuori è la serie tv targata Rai giunta alla terza stagione che ha conquistato letteralmente pubblico di ogni età nel nostro Paese. I telespettatori si sono affezionati alle vicende del carcere minorile di Napoli, ma soprattutto ad aver colpito è stata la scelta del soundtrack dell’intera fiction. Alcuni dei brani sono risultati dei protagonisti in Mare Fuori e adesso è arrivato anche il turno della sigla della serie ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ormai la cantano tutti. La sigla della serie tvè diventata virale tra il pubblico e sui social. O mar for conquista però finalmente il primo importante riconoscimento tuttole, dopo il tributo ricevuto dal cast della fiction Rai qualche mese fa sul palco dell’Ariston, dove è stata cantata da autore e alcuni attori.è la serie tv targata Rai giuntaterza stagione che ha conquistato letteralmente pubblico di ogni età nel nostro Paese. I telespettatori si sono affezionati alle vicende del carcere minorile di Napoli, ma soprattutto ad aver colpito è stata la scelta del soundtrack dell’intera fiction. Alcuni dei brani sono risultati dei protagonisti ine adesso è arrivato anche il turno della sigla della serie ...

