Marco Mengoni | nuovi limitati biglietti per le date sold out negli stadi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mtvitalia : #MarcoMengoni rivela di andare all’#Eurovision2023 soltanto per divertirsi, proprio come alla vigilia di #Sanremo.… - RadioItalia : FantaEurovision: come funziona, cosa sono i Måney e quanto costa @mengonimarco! - TicketOneIT : ?? Ultimati i dettagli della produzione dello show di Marco Negli Stadi si aprono da ora ultime, nuove e limitate di… - AngelaVillani9 : RT @TicketOneIT: ?? Ultimati i dettagli della produzione dello show di Marco Negli Stadi si aprono da ora ultime, nuove e limitate disponibi… - JennyLe62941364 : RT @RadioItalia: Ultimati i dettagli della produzione dello show di Marco Negli Stadi si aprono da ora ultime, nuove e limitate disponibil… -

Un utente ha scritto: 'Si sa noi sardi non accettiamo ben volentieri le critiche ma cheami la Sardegna non è una novità visto che ha girato già due video nell'isola'. Mentre un altro ...E' bufera in Sardegna sulle parole diin un'intervista rilasciata a Radio Zeta sul video che accompagna "Due Vite", il singolo con il quale il cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2023. Raccontando alcune fasi del back ...Il cantante, durante un'intervista rilasciata a Rtl 102.5, si è lamentato raccontando alcune fasi del back stage Di: Arianna Zedda Il video di "Due Vite" , il singolo con il qualeha vinto il Festival di Sanremo 2023 , era stato girato a Piscinas , una delle spiagge più belle della costa sud occidentale della Sardegna. Il cantante, durante un'intervista rilasciata ...

E' bufera in Sardegna sulle parole di Marco Mengoni in un'intervista rilasciata a Radio Zeta (del gruppo Rtl 102.5) sul video che accompagna "Due Vite", il singolo con il quale il cantante ha vinto il ..."La perla della nostra costa scambiata per una giungla". E allora stop alla cittadinanza onoraria pensata per il cantante ...