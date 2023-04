Marco Mengoni finisce nella bufera | «È stato offensivo | niente cittadinanza onoraria» video

(Di mercoledì 12 aprile 2023) «Non esistono più le condizioni» per il conferimento adelladi Arbus, il comune in cui ricade la località di Piscinas. Ossia, il posto dove l’artista ha girato ildel brano “Due Vite”, quello con cui si è aggiudicato la vittoria al Festival di Sanremo 2023. Il sindaco del comune sardo, Paolo Salis, dalle colonne dell’Unione Sarda, tuona contro il cantautore. L’accusa è di essersi lamentato, in un’intervista su Radio Zeta, del set sardo., la giungla e i piedi nel fango Raccontando di aver affrontato le riprese in una giornata piovosa e ventosa,ha detto parole considerate offensive. «Per ilandava benissimo, per la mia sinusite un po’ meno. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mtvitalia : #MarcoMengoni rivela di andare all’#Eurovision2023 soltanto per divertirsi, proprio come alla vigilia di #Sanremo.… - RadioItalia : FantaEurovision: come funziona, cosa sono i Måney e quanto costa @mengonimarco! - Corriere : Lazio, è Ronciglione (paese di Marco Mengoni) il «Borgo dei Borghi 2023» - ValentinaMerlo1 : VENDO BIGLIETTO CONCERTO MARCO MENGONI SAN SIRO MILANO 8/07/2023 PRATO GOLD #MarcoMengoni #SanSiro #marcomengoniconcerto - BorsariLorena : RT @Rossaliena: Marco Mengoni parla dell’Eurovision: “Sarà un bellissimo momento di condivisione e festa” -

'La perla della nostra costa scambiata per una giungla'. E allora stop alla cittadinanza onoraria pensata per il cantante Scoppia la polemica sulle parole di. Il cantante ha raccontato, in un'intervista a Radio Zeta(del gruppo Rtl 102.5), alcuni retroscena sul video che accompagna 'Due Vite', il brano vincitore del Festival di Sanremo2023. ...Un utente ha scritto: 'Si sa noi sardi non accettiamo ben volentieri le critiche ma cheami la Sardegna non è una novità visto che ha girato già due video nell'isola'. Mentre un altro ...E' bufera in Sardegna sulle parole diin un'intervista rilasciata a Radio Zeta sul video che accompagna "Due Vite", il singolo con il quale il cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2023. Raccontando alcune fasi del back ...

E' bufera in Sardegna sulle parole di Marco Mengoni in un'intervista rilasciata a Radio Zeta (del gruppo Rtl 102.5) sul video che accompagna "Due Vite", il singolo con il quale il cantante ha vinto il ..."La perla della nostra costa scambiata per una giungla". E allora stop alla cittadinanza onoraria pensata per il cantante ...