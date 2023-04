Maradona jr: "Spero che la festa scudetto sia aperta a tutti, papà è rimasto nel cuore di tanti" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Diego Armando Maradona jr, ha parlato a "Il Mattino", queste le sue parole: "È bellissimo vedere che papà, che è andato via quasi 3 anni fa, sia rimasto così forte nelle menti e nei cuori di tanti. Oramai ci sono tantissime dimostrazioni di affetto per lui e tutte sono così tangibili. È bellissimo sapere e vedere che Napoli sia diventata la meta preferita di tanti turisti e tanti "maradoniani" che vogliono andare a rendere omaggio a lui". Quanto pensa che il momento della squadra che si appresta a vincere il terzo scudetto della sua storia possa incidere su questa grande attenzione che ruota attorno al nome di Maradona? "Credo che quello a cui stiamo assistendo sia un fenomeno che vada oltre il momento storico. ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Diego Armandojr, ha parlato a "Il Mattino", queste le sue parole: "È bellissimo vedere che, che è andato via quasi 3 anni fa, siacosì forte nelle menti e nei cuori di. Oramai ci sonossime dimostrazioni di affetto per lui e tutte sono così tangibili. È bellissimo sapere e vedere che Napoli sia diventata la meta preferita dituristi e"maradoniani" che vogliono andare a rendere omaggio a lui". Quanto pensa che il momento della squadra che si appresta a vincere il terzodella sua storia possa incidere su questa grande attenzione che ruota attorno al nome di? "Credo che quello a cui stiamo assistendo sia un fenomeno che vada oltre il momento storico. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloPatierno : @lucacerchione @CiroTroise @lucacerchione tu sei quello che non va al Maradona per non dare i soldi al 'pappone'? ??… - SoloNapoli5 : @PierlSciarra5 Passate facile 6 a 0 a Milano E altri 4 ce li rifate al Maradona Poi quella sera schiererete anche i… - BactGrnt_ : @Ris__20 @Catafratto_ Il primo nella lista di quelli che andranno a salutare Maradona spero - H_V_Maradona : @simeonegiovanni Come stai Cholito? Spero bene! #ForzaNapoliSempre - Manueldoro26 : @iamsteky 0 - 4 al Maradona che ricordiamo serve di più a loro che a noi a livello di motivazione quindi spero di prenderne 6 dall’Empoli -