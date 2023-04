Mara Venier Truffata! Ecco La Sua Denuncia! (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mara Venier é furiosa. La conduttrice veneta, sul suo Instagram, ha denunciato una vera e propria truffa che sta girando sui social. Una fantomatica società, avrebbe utilizzato l’immagine di Mara senza autorizzazione per promuovere un prodotto. Una pubblicità fake in tutto e per tutto. Ecco i dettagli sulla vicenda! Mara Venier mette in guardia su una truffa via social Mara Venier nelle scorse ore, ha annunciato via Instagram di essere stata truffata. Secondo quanto riportato dalla conduttrice veneta, il suo volto sarebbe stato usato impropriamente e senza autorizzazione da parte di una società che promuove un ‘finto’ farmaco per la cura della articolazioni. Una vera e propria truffa che sta circolando sui social e che la Venier, ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 12 aprile 2023)é furiosa. La conduttrice veneta, sul suo Instagram, ha denunciato una vera e propria truffa che sta girando sui social. Una fantomatica società, avrebbe utilizzato l’immagine disenza autorizzazione per promuovere un prodotto. Una pubblicità fake in tutto e per tutto.i dettagli sulla vicenda!mette in guardia su una truffa via socialnelle scorse ore, ha annunciato via Instagram di essere stata truffata. Secondo quanto riportato dalla conduttrice veneta, il suo volto sarebbe stato usato impropriamente e senza autorizzazione da parte di una società che promuove un ‘finto’ farmaco per la cura della articolazioni. Una vera e propria truffa che sta circolando sui social e che la, ...

