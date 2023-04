Manovra stipendi | la Procura FIGC accusa la Juve di mancata lealtà sportiva

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ladella Federcalcio ha appena notificato allantus la chiusura delle indagini per le cosiddette “manovre, partnership e agenti”: nell’atto, iltore Chinè contesta tra l’altro al club bianconero la violazione del principio di(articolo 4.1) per i tre filoni. La contestazione – scrive l’ANSA – si va ad aggiungere alla L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Juve, plusvalenze e manovra stipendi: procura FIGC chiude secondo filone di indagini Sky Sport

