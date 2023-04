Manovra stipendi Juventus | Procura Figc contesta violazione lealtà sportiva | cosa dice l’articolo 4 1

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ladella, secondo quanto riferisce l’Ansa, hato ladellaallanell’ambito dei filoni dell’inchiesta su, partnership e agenti. Si tratta del4.1, già tirato in ballo nella vicenda delle plusvalenze, che riguarda l’obbligatorietà delle disposizioni generali. Al comma uno, infatti, si dispone come i soggetti operanti all’interno dellasiano tenuti a rispettare i principi di, correttezza e probità. Al comma 2, si sottolinea come in caso di violazioni si applicano le sanzioni del8, comma 1, lettere a), b), c), g), inoltre del9, comma 1, ...