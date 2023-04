Manovra stipendi Juve | procura Figc chiude indagini | “Società sleale”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Ladellaha notificato allantus la chiusura delleper il filone ‘, partnership e agenti’. Nel mirino in particolare gli accordi con i calciatori per gli emolumenti da versare durante l’emergenza covid scattata all’inizio del 2020. Iltore federale Giuseppe Chinè contesta al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) per i tre filoni. Queste contestazioni si aggiungono al filone delle plusvalenze per il quale si attende il 19 aprile il giudizio di legittimità del Collegio di garanzia del Coni. L'articolo proviene da Italia Sera.