Manovra stipendi Juve | l’articolo 4 | l’accusa di slealtà e le sanzioni

(Di mercoledì 12 aprile 2023)sportiva. E’che la procura Figc muove allantus nell’indagine relativa in particolare alla ‘’ con cui la società bianconera ha gestito gli emolumenti dei calciatori nell’emergenza covid. Gli altri due filoni dell’inchiesta – che in linea teorica potrebbe anche chiudersi senza deferimenti – riguardano i rapporti tra lae alcuni agenti e le partnership tra la società bianconera e altri club. Il tema della lealtà sportiva è esplicitato nel4.1 del codice di giustizia della Figc, secondo cui le società – tra gli altri – “osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Il concetto di lealtà sportiva, così come le sue violazioni, proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Inchiesta manovra stipendi, partnership e agenti: la Procura #Figc notifica alla #Juventus la chiusura delle ind… - mirkonicolino : (#Ansa) 'La procura #FIGC ha notificato alla #Juventus la chiusura delle indagini per le cosiddette 'manovra stipen… - GoalItalia : La Procura Federale notifica la chiusura delle indagini sulla 'manovra stipendi' Alla Juventus viene contestata anc… - Bertoldo117 : RT @sportface2016: +++Inchiesta manovra stipendi, partnership e agenti: la Procura #Figc notifica alla #Juventus la chiusura delle indagini… - CorradoTrovato3 : RT @viasyba: Chi se lo sarebbe mai aspettato che avrebbero tirato fuori dal cappello anche per la manovra stipendi l’art. 4 -

...la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) per i 3 filoni La procura della Federcalcio ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per le cosiddette ', ...Nuovi problemi in vista per la Juventus. La Procura della Federcalcio ha infatti motivato alla Juventus la chiusura delle indagini per quello che riguarda la ''. Nell'atto di chiusura delle indagini il procuratore Chinè contesta al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva per i tre filoni di indagine. La contestazione ...La FIGC ha comunicato alla Juventus di aver chiuso l'indagine sullaeffettuata dai bianconeri Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Procura FIGC ha comunicato ufficialmente alla Juventus di aver chiuso le indagini sulladel 2020. ...

Juve, plusvalenze e manovra stipendi: procura FIGC chiude secondo filone di indagini Sky Sport

Secondo quanto riportato dall'ANSA, la Procura della FIGC avrebbe comunicato al club piemontese la chiusura delle indagini per la manovra stipendi. Ai bianconeri, dal procuratore Chinè, viene ...La Procura della FIGC ha inviato alla Juventus la notifica di chiusura delle indagini relative al filone "manovra stipendi, partnership e agenti": a renderlo noto è l'agenzia ANSA. Giuseppe Chiné, ...