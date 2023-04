Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Mané, pugni in faccia a Sané: rissa e sangue negli spogliatoi dopo il ko Champions: Secondo la ricostruzione dei me… - surfasport : ???? SKY GERMANY “MANE HA PRESO A PUGNI SANE” ?? Secondo quanto riportato da #SkySport Germany, #SadioMane ha preso a… - bmark85 : @FrancescoRent81 @_SimoTarantino @Inter King mane per aver preso a pugni quel frocio -

MANCHESTER - Sané esi sarebbero picchiati nello spogliatoio dopo il ko per 3 - 0 incassato dal Bayern Monaco in Champions League contro il Manchester City . È questa l'indiscrezione che arriva dalla Germania e che ......insiste e sfiora il raddoppio al 34' con Gundogan che raccoglie una corta respinta coidi ... Bernardo Silva e Haaland calano il tris Tuchel tenta la cartama a tradirlo al 70' è Upamecano , ...MANCHESTER - Sané esi sarebbero picchiati nello spogliatoio dopo il ko per 3 - 0 incassato dal Bayern Monaco in Champions League contro il Manchester City . È questa l'indiscrezione che arriva dalla Germania e che ...