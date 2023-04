Manchester United-Siviglia Europa League | 13-04-2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Martial titolare nei padroni di casa | Marcao nella difesa ospite

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo un inizio molto difficile, l’avventura di Ten Hag alè proseguita decisamente meglio: il tecnico olandese ha portato la squadra al terzo posto in Premier in coabitazione col Newcastle, per cui è pienamente coinvoltolotta per entrare nei piazzamenti che garantiscono la partecipazione alla prossima Champions, ha vinto la coppa InfoBetting: Scommesse Sportive e

2 José Mourinho , tecnico della Roma, ha parlato al canale olandese Vandaag Inside per parlare del match contro il Feyenoord, che affrontò in Olanda quando allenava il: 'Ricordo solo che non abbiamo giocato bene. Il Feyenoord invece sì e per questo ci ha battuto. All'Old Trafford abbiamo poi vinto agevolmente (4 - 0, ndr). Poi, in quella stagione, ...L'ultima volta che sei venuto qui era con il. "Si e ho perso". Cosa ti ricordi dell'atmosfera nello stadio "Niente, mi ricordo che non abbiamo giocato bene cosa che invece ha fatto ...Le formazioni ufficiali di- Siviglia, match di andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Si gioca alle 21:00 di giovedì 13 aprile nella cornice di Old Trafford e i Red Devils cercano un buon ...

Le formazioni ufficiali della sfida di Europa League tra Manchester United e Siviglia, con Martial e Lamela che saranno titolari Dopo le due nottate piene di grandi emozioni in Champions League, è ...Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, L. Martinez, Malacia; Casemiro, Sabitzer; Antony, Bruno Fernandes, Sancho; Martial. Siviglia (4-2-3-1 ...