Manchester United | sfida al Liverpool per un centrocampista

La partita- Siviglia di Giovedì 13 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per l'andata dei quarti di finale di UEFA ...Commenta per primo Il Brighton ha deciso: Moises Caicedo verrà ceduto quest'estate per una cifra superiore ai 90 milioni di euro. Secondo Football Insider , ilè tra le principali indiziate ad acquisire le prestazioni del centrocampista dell'Ecuador.Giovedì la gara di andata dei quarti di Europa League trae Siviglia, le probabili formazioni e dove vedere la gara in diretta tv e ...

Manchester United, la possibile richiesta del Brighton per Caicedo Sportitalia

Il Manchester United ha confermato il forfait di Marcus Rashford per l'andata dei quarti di finale di Europa League che si giocherà domani contro il Siviglia all'Old Trafford . L'attaccante è addiritt ...Manchester United-Siviglia: giovedì 13 aprile, ore 21 - diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (254 del satellite); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Bayer ...